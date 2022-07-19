У Рівному в магазині застрелили чоловіка, підозрюваним виявився поліцейський

За підозрою у вбивстві затримали 27-річного поліцейського зі Львівщини

У Рівному на валютний обмінник було скоєно розбійний напад. Нападник застрелив чоловіка, який став йому на заваді. Наразі зловмисника затримано, ним виявився співробітник поліції.

Як повідомили у поліції Рівненської області, стрілянина у магазині сталася сьогодні, близько 11 години ранку. Як розповіли свідки події, підозрюваний – кремезний чоловік у сірій майці, зелених шортах та зеленій кепці після того, як застрелив чоловіка, сів у чорний джип і зник з місця події.

За попередніми даними, 42-річний мешканець Рівного зайшов у магазин, власницею якого є його дружина, під час того, коли зловмисник погрожував касиру пістолетом та вимагав у працівниці обмінника віддати гроші.

«Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати – отримав поранення. Медики швидкої намагалися врятувати чоловіка, втім проведені реанімаційні заходи результатів не дали — він помер», – розповіли у поліції.

На тілі загиблого експерти виявили кульове поранення ключиці та рани голови. Відомо, що із перших днів війни чоловік був членом добровольчого формування територіальної громади Рівного.

Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили автомобіль, на якому пересувався ймовірний причетний до розбою та умисного вбивства у Рівному. Це авто на стаціонарному посту поліції в селі Опарипси Дубенського району зупинили патрульні поліцейські. Підозрюваного у вбивстві затримали.

Під час затримання було встановлено особу зловмисника, причетного до умисного вбивства у Рівному. Ним виявився 27-річний поліцейський із Львівщини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватимуть слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури. Правоохоронці запевнили, що керівництво поліції Рівненської та Львівської областей «всіляко сприятиме об’єктивному та неупередженому розслідуванню умисного вбивства».

Нагадаємо, раніше у Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинули дві людини. Злочинець покинув місце події, однак згодом його застрелили біля блокпоста під час затримання.

Один із загиблих був одягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий убитий – чоловік у цивільному, чиє тіло лежало неподалік.

Також 12 липня стало відомо, що поліція Київщини затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві нареченої. На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Всередині були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта жінки. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг.



