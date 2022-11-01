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У Волновасі прогриміли вибухи в готелі, де базувалися «кадировці»

Надія Клочко
glavcom.ua
У Волновасі прогриміли вибухи в готелі, де базувалися «кадировці»
У готелі «Ахтамар» по трасі Маріуполь-Донецьк базувалися «кадировці»
фото: Петро Андрющенко

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти у Волновасі втратили до 10 одиниць техніки

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області пролунали вибухи в готелі, де базувалися «кадировці». Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За інформацією представника мерії Маріуполя, внаслідок вибухів було знищено близько 10 одиниць військової техніки окупантів.

«Окупаційні пропагандисти почали «плач Ярославни», бо «бавовна» завітала на цивільну дорогу Маріуполь-Донецьк. Наші джерела кажуть, що було влучання в готель «Ахтамар» по трасі Маріуполь-Донецьк, де розташовувалися кадировці, знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України», – написав він.

За словами Андрющенка, окупанти використовують дорогу Маріуполь-Донецьк для перевезення військової техніки.

У Волновасі прогриміли вибухи в готелі, де базувалися «кадировці» фото 1

Радника мера Маріуполя також оприлюднив фото готелю після вибухів.

У Волновасі прогриміли вибухи в готелі, де базувалися «кадировці» фото 2

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що у тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи в готелі, який облюбували окупанти.

До слова, триває 251 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: вибух окупанти війна Донеччина

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