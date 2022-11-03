«Бавовна» біля Мелітополя: в районі залізничного мосту пролунали вибухи (відео)

Міст рашисти використовували для перевезення військової техніки на Запорізький напрямок

Біля тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федорова.

«Чотири гучні вибухи та густа «бавовна» в селі Світлодолинське (Мелітопольський район - ред.) в районі залізничного мосту», – написав Федоров.

За його словами, цей міст російські окупанти використовували для того, щоб перевозити свою військову техніку на Запорізький напрямок. «Тиждень тому міст було пошкоджено, тому сподіваюся на цей раз остаточно «втомився», – додав міський голова.

Нагадаємо, внаслідок ранкових вибухів у Мелітополі на Запоріжжі постраждала одна з перших військових баз рашистів – захоплене окупантами підприємство «Рефма».

До слова, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.