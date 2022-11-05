У Нікополі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста

У місті Нікополі, що на Дніпропетровщині, чути вибухи. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Вони наголошують, що вибухи досить потужні. Офіційної інформації щодо «прильотів» поки немає.

Відзначимо, що станом на 00:35 у восьми областях України оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

Додамо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.