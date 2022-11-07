У столиці поліція затримала дівчину зі згортком галюциногенних грибів 

Поліцейські вилучили небезпечний пакунок, жінці може загрожувати до п’яти років обмеження волі

23-річна киянка придбала псилоцибінові гриби через інтернет

Днями на вулиці Софії Русової у Дарницькому районі столиці оперативники виявили 23-річну місцеву мешканку, яка зберігала при собі згорток із псилоцибіновими грибами, які придбала через інтернет-магазин. Про це повідомила поліція Києва.

Порушниця отримала небезпечне замовлення на пошті.

Вилучену речовину поліцейські направили на проведення експертизи. Жінку затримано, їй загрожує до п’яти років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники виявили в Одесі партію кокаїну на 15 млн грн.