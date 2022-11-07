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У столиці поліція затримала дівчину зі згортком галюциногенних грибів 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У столиці поліція затримала дівчину зі згортком галюциногенних грибів 
Поліцейські вилучили небезпечний пакунок, жінці може загрожувати до п’яти років обмеження волі 
фото: поліція Києва

23-річна киянка придбала псилоцибінові гриби через інтернет 

Днями на вулиці Софії Русової у Дарницькому районі столиці оперативники виявили 23-річну місцеву мешканку, яка зберігала при собі згорток із псилоцибіновими грибами, які придбала через інтернет-магазин. Про це повідомила поліція Києва.

Порушниця отримала небезпечне замовлення на пошті.

У столиці поліція затримала дівчину зі згортком галюциногенних грибів  фото 1

Вилучену речовину поліцейські направили на проведення експертизи. Жінку затримано, їй загрожує до п’яти років обмеження волі. Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники виявили в Одесі партію кокаїну на 15 млн грн.

Теги: гриби інтернет магазин поліція розслідування Київ

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