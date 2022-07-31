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В Одесі поліція затримала партію наркотиків на понад 8 млн грн (фото)

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:49 glavcom.ua
В Одесі поліція затримала партію наркотиків на понад 8 млн грн (фото)
В Одесі затримали групу наркозбувачів та вилучили наркотиків на понад 8 млн грн
фото: Нацполіція

До складу наркоугруповання входили п’ятеро чоловіків та жінка, мешканці м. Одеси

Поліцейські Одещини затримали групу наркозбувачів та вилучили наркотиків і психотропів на понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції.

До складу наркоугруповання входили п’ятеро чоловіків та жінка, мешканці м. Одеси. У трьох наркомагазинах, які обслуговували зловмисники, можна було придбати кокаїн, героїн, амфетамін, метамфетамін, марки «ЛСД», екстазі та інше. Щомісячний дохід складав близько чотирьох мільйонів гривень. Нині чотирьох активних членів угруповання затримано, їм повідомлено про підозру.

Викрили зловмисників оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області спільно з колегами з УБН у Херсонській області, слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції та за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення. 

Встановлено, що організував наркобізнес 42-річний одесит. Він адміністрував три Інтернет-крамниці, де «клієнти» могли замовити широкий спектр наркотиків та психотипів. Серед пропонованого – героїн, кокаїн, амфетамін, метамфетамін, марки «ЛСД», «Альфа-PVP», екстазі, мефедрон, псилоцибінові гриби, канабіс, нарковмісні пігулки та солодощі. Замовлену продукцію порушник надсилав за допомогою сервісу поштових відправлень по території всієї країни, отримуючи кошти на електронні гаманці. 

Для розширення «бізнесу» фігурант залучив п’ятьох місцевих жителів, віком від 27-ми до 34-ох років. Четверо з них за вказівкою організатора фасували гуртові партії на дози та розсилали замовникам поштою, ще один збував «товар» одеситам під час особистих зустрічей за готівку. Такий бізнес приносив членам угруповання близько чотирьох мільйонів гривень доходу на місяць. 

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Поліцейські затримали лідера угруповання біля одного з поштових відділень,  коли він саме намагався відправити чергову партію «товару» замовникам. Надалі під час серії обшуків  за місцями мешкання всіх фігурантів та у їх транспортних засобах правоохоронці вилучили майже 14 кг заборонених речовин, серед яких: героїн, кокаїн, амфетамін, метамфетамін,  «Альфа-PVP», мефедрон, канабіс та псилоцибінові гриби. Крім того, вилучено понад 370 пігулок екстазі, 636  марок «ЛСД», печиво з вмістом наркотичних засобів, нарковмісні вайпи, гроші, мобільні термінали, комп’ютерну техніку, ваги та засоби для фасування. 

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує вісім мільйонів гривень.

Чотирьох фігурантів затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двом з них слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованою групою в особливо великих розмірах, ще двом – за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські вилучили два автомобілі, які використовували порушники у своїй незаконній діяльності. 

Процесуальні рішення відносно решти фігурантів будуть прийматися після надходження висновків експертного дослідження.

Нагадаємо, У Києві викрито наркоділка з партією кокаїну на 3,5 млн грн.

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Теги: кримінал Одеса наркотики

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