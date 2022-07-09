Росіяни стали частіше помирати від наркотиків

Більше 10 тис. росіян померло минулого року від наслідків вживання наркотичних речовин

За рік у Росії смертність, пов’язана із вживанням наркотиків, зросла на третину

За 2021 рік від наслідків уживання наркотичних засобів у Росії померли більше 10 тис. осіб. Про це повідомляє пресслужба Федеральної служби державної статистики Росії.

Порівняно із попереднім роком кількість смертей, пов’язаних із наркотичними препаратами, виросла аж на 37%.

При цьому смертність від алкоголю у 2021 році – якщо порівняти показники із тим же 2020-м – навпаки, знизилася на 6%.

Минулого року алкоголь убив трохи більше 47 тис. росіян.

Взагалі за 2021 рік населення Російської Федерації скоротилося більш ніж на 600 тис. осіб.

Нагадаємо, у травні із перехоплень телефонних розмов, які опублікувала Служба безпеки України, стало відомо, що на наркотиках сидять і російські військові, щоб бути «в тонусі» на війні.

Додамо, що у квітні німецькі слідчі закрили нелегальний торговий майданчик російськомовного даркнета Hydra Market.

Цей майданчик використовувався, зокрема, для продажу наркотичних засобів.