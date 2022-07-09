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    Соціум

    Росіяни стали частіше помирати від наркотиків

    Більше 10 тис. росіян померло минулого року від наслідків вживання наркотичних речовин - Росіяни стали частіше помирати від наркотиків
    Більше 10 тис. росіян померло минулого року від наслідків вживання наркотичних речовин
    фото: Pixabay

    За рік у Росії смертність, пов’язана із вживанням наркотиків, зросла на третину

    За 2021 рік від наслідків уживання наркотичних засобів у Росії померли більше 10 тис. осіб. Про це повідомляє пресслужба Федеральної служби державної статистики Росії.

    Порівняно із попереднім роком кількість смертей, пов’язаних із наркотичними препаратами, виросла аж на 37%.

    При цьому смертність від алкоголю у 2021 році – якщо порівняти показники із тим же 2020-м – навпаки, знизилася на 6%.

    Минулого року алкоголь убив трохи більше 47 тис. росіян.

    Взагалі за 2021 рік населення Російської Федерації скоротилося більш ніж на 600 тис. осіб.

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    Нагадаємо, у травні із перехоплень телефонних розмов, які опублікувала Служба безпеки України, стало відомо, що на наркотиках сидять і російські військові, щоб бути «в тонусі» на війні.

    Додамо, що у квітні німецькі слідчі закрили нелегальний торговий майданчик російськомовного даркнета Hydra Market.

    Цей майданчик використовувався, зокрема, для продажу наркотичних засобів.

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    Теги: росія смерть наркотики
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    Росіяни стали частіше помирати від наркотиків