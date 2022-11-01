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Прикордонники виявили в Одесі партію кокаїну на 15 млн грн (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Прикордонники виявили в Одесі партію кокаїну на 15 млн грн (фото)
Частину «товару» зловмисники хотіли переправити до країн ЄС 
фото: ДПСУ 

Наркотики намагалися ввезти разом із шлаком 

У Одеському порту працівники Держприкордонслужби виявили у контейнерах кокаїн разом із промисловим шлаком. Вантаж прибув із Латинської Америки ще до початку війни. Його замаскували під шлак за допомогою сучасних хімічних процесів. Як показала експертиза, у зразках опинилося майже 4 кг чистого кокаїну.

Суд наклав арешт на наркотики, слідчі дії продовжуються.

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У Київській міській прокуратурі розповіли, що частину «товару» зловмисники хотіли збувати на території України, ще частину – переправити до країн ЄС. 

Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань нейтралізували потужне наркоугруповання, яке займалось промисловим виробництвом і масовим збутом метамфетаміну у Дніпрі. 

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Теги: Одеса наркотики експертиза арешт

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