Прикордонники виявили в Одесі партію кокаїну на 15 млн грн (фото)

Наркотики намагалися ввезти разом із шлаком

У Одеському порту працівники Держприкордонслужби виявили у контейнерах кокаїн разом із промисловим шлаком. Вантаж прибув із Латинської Америки ще до початку війни. Його замаскували під шлак за допомогою сучасних хімічних процесів. Як показала експертиза, у зразках опинилося майже 4 кг чистого кокаїну.

Суд наклав арешт на наркотики, слідчі дії продовжуються.

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У Київській міській прокуратурі розповіли, що частину «товару» зловмисники хотіли збувати на території України, ще частину – переправити до країн ЄС.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань нейтралізували потужне наркоугруповання, яке займалось промисловим виробництвом і масовим збутом метамфетаміну у Дніпрі.