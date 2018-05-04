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    Кримінал

    У Сумах чоловік отримав півроку арешту за вбивство собаки

    Обвинувачений свою вину не визнає
    Шість місяців арешту отримав чоловік, який 1 березня 2017 року біля ринку «Мира» в м. Суми у присутності сторонніх осіб наніс численні колото-різані поранення ножем бездомній собаці. Тварина померла у ветеринарній клініці через кілька годин. Про це повідомляє «Судова влада України».  «4 травня 2018 року судом
    • Сьогодні, 15:51
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    Обвинувачений свою вину не визнає

    Шість місяців арешту отримав чоловік, який 1 березня 2017 року біля ринку «Мира» в м. Суми у присутності сторонніх осіб наніс численні колото-різані поранення ножем бездомній собаці. Тварина померла у ветеринарній клініці через кілька годин. Про це повідомляє «Судова влада України». 

    «4 травня 2018 року судом винесено обвинувальний вирок відносно громадянина С., який обвинувачується в жорстокому поводженні з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України) та призначено йому покарання у вигляді арешту строком шість місяців», - йдеться в повідомленні. 

    Вирішуючи питання про призначення покарання, суд врахував, що громадянин С. свою вину у вчиненні злочину не визнав і не розкаявся. Судом враховано також, що він є раніше судимою особою, у тому числі за умисні насильницькі злочини. 

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