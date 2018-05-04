У Сумах чоловік отримав півроку арешту за вбивство собаки

Обвинувачений свою вину не визнає

Шість місяців арешту отримав чоловік, який 1 березня 2017 року біля ринку «Мира» в м. Суми у присутності сторонніх осіб наніс численні колото-різані поранення ножем бездомній собаці. Тварина померла у ветеринарній клініці через кілька годин. Про це повідомляє «Судова влада України». «4 травня 2018 року судом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обвинувачений свою вину не визнає

Шість місяців арешту отримав чоловік, який 1 березня 2017 року біля ринку «Мира» в м. Суми у присутності сторонніх осіб наніс численні колото-різані поранення ножем бездомній собаці. Тварина померла у ветеринарній клініці через кілька годин. Про це повідомляє «Судова влада України».

«4 травня 2018 року судом винесено обвинувальний вирок відносно громадянина С., який обвинувачується в жорстокому поводженні з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України) та призначено йому покарання у вигляді арешту строком шість місяців», - йдеться в повідомленні.

Вирішуючи питання про призначення покарання, суд врахував, що громадянин С. свою вину у вчиненні злочину не визнав і не розкаявся. Судом враховано також, що він є раніше судимою особою, у тому числі за умисні насильницькі злочини.