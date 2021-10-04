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    У Сумській області помер чоловік, який убив трирічного сина – ЗМІ

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    Сергій Білий задушив свого сина<br /><br /> - У Сумській області помер чоловік, який убив трирічного сина – ЗМІ
    Сергій Білий задушив свого сина

    Фото su.npu.gov.ua

    За даними місцевого видання, чоловіка побили

    Житель міста Глухів, який задушив свого трирічного сина у лісосмузі, помер. Про це пише місцеве видання Ваш шанс.

    За словами представника керівництва Сумського слідчого ізолятора Вадима Васіна, Сергій Білий перебував весь цей час СІЗО.

    Кілька днів тому чоловіка відвезли в Глухів на суд, але в ізолятор тимчасового утримання він не повернувся. Васін повідомив, що той помер. Причина смерті 50-річного чоловіка поки невідома.

    «Кілька інсайдерських джерел запевняють, що дітовбивцю побили, правда, не уточнили, хто саме, і нібито в результаті побиття ребро пробило йому легені», – пише видання.

    Нагадаємо, 15 вересня в поліції повідомили про розшук безвісти зниклих 50-річного Сергія білого і його трирічного сина Олексія. Чоловік забрав дитину з дитсадка, але додому вони не повернулися.

    Пізніше з'ясувалося, що він поїхав з дитиною за місто на велосипеді. У найближчій лісосмузі він зв'язав йому руки і надів пакет на голову. Хлопчик задихнувся.

    Крім того, підозрюваний у вбивстві власного трирічного сина, якого знайшли мертвим з пакетом на голові у лісосмузі на Сумщині, дав свідчення й зізнався у вчиненому злочині.

    Сам підозрюваний згодом зізнався, що вже давно обмірковував вбивство сина.


    Теги: кримінал чоловік розшук
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    У Сумській області помер чоловік, який убив трирічного сина – ЗМІ