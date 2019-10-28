На Рівненщині затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у батьків



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Чоловіку повідомили про підозру

У селі Великі Телковичі Рівненської області чоловік погостював на весіллі, після чого прийшов до будинку батьків та влаштував стрілянину.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Про інцидент заявили до поліції вчора, 26 жовтня, о п’ятій ранку.

Як зазначається, 30-річний мешканець села погуляв на весіллі, після чого прийшов до будинку батьків. Спочатку чоловік стукав у вікна, а згодом взяв рушницю і з її допомогою побив шибки у батьківській хаті. Після цього він зайшов у дім та вистрелив у підлогу.

Крім цього, дебошир вистрілив ще й у комбайн, який стояв на подвір’ї. Унаслідок його дій ніхто не постраждав.

Правоохоронці вилучили рушницю та затримали порушника за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру.