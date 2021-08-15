Житель Південної Кароліни двічі виграв у лотерею за два тижні

В обох випадках переможцю не вистачило всього одного числа, щоб виграти джекпот

Житель американського штату Південна Кароліна двічі виграв у лотерею за два тижні - з різницею в одинадцять днів, повідомляє телеканал CNN.

Перший виграш в розмірі $40 000 переможець отримав 16 липня, а через 11 днів, 27 липня чоловік виграв $3 млн в лотерею Mega Millions Quick Pick.

«Шанси на виграш $40 000 у розіграші Mega Millions становлять 1 до 931 001, а шанси на виграш $3 млн становлять приблизно 1 до 13 млн», - прокоментували в оргкомітеті лотереї.

В обох випадках переможцю не вистачило всього одного числа, щоб виграти джекпот. Чоловік зазначив, що до сих пір не може повірити, що він виграв двічі протягом двох тижнів.