На Сумщині батько задушив трирічного сина

Поліція затримала чоловіка, який забрав дитину з садочка, завіз у ліс і вбив

15 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що житель Глухова забрав з дитячого садочка свого трирічного сина і додому з дитиною не повернувся. Про це інформує поліція Сумської області.

Поліцейські відразу розпочали пошуки зниклих: разом з небайдужими громадянами прочісували вулиці міста, опитували можливих свідків, переглядали відео з камер відеоспостереження, орієнтування із описом зниклих було розіслане до всіх територіальних підрозділів поліції області та поширено в мережі Інтернет.

«І вже на ранок така злагоджена робота дала позитивний результат. Поліцейські розшукали 50-річного батька на одній із вулиць міста Глухів, проте дитини з ним не було. Чоловік пояснив, що не знає, де знаходиться його син, – розповів начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Олександр Анохін. – У ході проведення слідчих (розшукових) дій співробітники поліції встановили, що батько задушив свого трирічного сина. Зловмисник показав правоохоронцям місце вбивства».

Виявилося, що забравши сина з дитячого садочка, поїхав із ним за місто на велосипеді. Приїхавши до найближчої лісосмуги, зв’язав йому руки та одягнув пакет на голову. Дитина задихнулась. Після чого поїхав геть.

Наразі поліцейські затримали зловмисника і відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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