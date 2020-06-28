На Харківщині чоловік розстріляв відпочивальників з дітьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Харківщині чоловік розстріляв відпочивальників з дітьми

В результаті події постраждали двоє чоловіків, один з яких помер

У Харківській області чоловік влаштував стрілянину по великій компанії відпочивальників з дітьми. В результаті інциденту постраждали двоє чоловіків, один з яких помер.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про стрілянину надійшло до відділення поліції 27 червня о 20:42.

Як повідомили в поліції, в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий і здійснив у їхній бік кілька пострілів з невстановленої зброї.

«Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Постраждалих доставили в лікарню, 27-річний чоловік від отриманих поранень помер», - відзначили а поліції.

Стрільцем виявився 53-річний мешканець Барвенківського району. Правоохоронці затримали його на місці події та вилучили зброю.

Інформація внесена до Єдиного реєстру. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини стрілянини.