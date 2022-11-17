У Тернополі попався переселенець, який закликав Росію «навести порядок» 

Донеччанин вихваляв Путіна та окупантів

У Тернополі СБУ викрила переселенця з Донеччини, який закликав підтримувати РФ та поширював наративи російської пропаганди. Крім того, він виправдовував військову агресію окупантів. Про це у Facebook повідомляє Служба безпеки України.

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28-річний чоловік після початку повномасштабної війни переїхав разом із родичами у Тернопіль й оселився у гуртожитку одного із навчальних закладів міста. Переселенець публічно вихваляв вчинки російських військових та Володимира Путіна, виправдовував військову агресію РФ. Також чоловік погрожував, що росіяни окупують захід України й тоді «наведуть тут порядок».

«Перебуваючи у громадських місцях та спілкуючись із мешканцями і персоналом гуртожитку, зловмисник публічно закликав їх до підтримки дій та рішень держави-агресора, а також переконував своїх співрозмовників у правомірності тимчасової окупації РФ територій на сході та півдні України», – повідомляють правоохоронці.

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Слідчі вручили переселенцю підозру за статтею про колаборантську діяльність. Вона передбачає до 15 років заборони працювати у держорганах чи в місцевому самоврядуванні. Також правоохоронці перевіряють чи співпрацював чоловік з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, в Одесі спалахнув мовний скандал. Одеситка накинулася на активістів, які підійшли до магазину наклеїти наліпки про обов'язкове використання української мови на вивісках і рекламі. Жінка заявила, що Одеса «завжди була, є і буде російськомовним містом».