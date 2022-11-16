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Обіцяли перетин держкордону за $8 тис.: СБУ заблокувала канали втечі «ухилянтів» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обіцяли перетин держкордону за $8 тис.: СБУ заблокувала канали втечі «ухилянтів» (фото)
фото: пресслужба СБУ

У середньому «прайс» становив від $1,5 до 8 тис. з особи

Служба безпеки викрила ще чотири канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. В ході слідчо-оперативних дій в Закарпатській, Львівській та Сумській областях затримано 15 організаторів нелегальних «трафіків», повідомляє пресслужба відомства.

За різні суми грошей вони обіцяли своїм клієнтам безперешкодний перетин держкордону. У середньому «прайс» становив від $1,5 до 8 тис. з особи, залежно від регіону проживання. Однак, завдяки оперативному реагуванню СБУ, злочинні схеми своєчасно викрито, а їх учасників затримано.

Два канали нелегальної міграції ліквідовано на Закарпатті. Перший – організувало подружжя місцевих підприємців. Вони пропонували «ухилянтам» виїхати за кордон «за станом здоров’я».

Для цього забезпечували підробленими довідками щодо непридатності до військової служби. Такі «довідки» оформлювали через особисті зв’язки, зокрема серед лікарів.

Наступну схему організував мешканець Ужгородського району. Зловмисник оформлював своїх клієнтів як водіїв мікроавтобусів, які перевозять гуманітарну допомогу.

Неправдиві відомості подавав до електронної бази даних «Шлях». Крім того, на Львівщині затримано місцевого підприємця, який обіцяв потенційним призовникам виїхати за межі України «під маскою» учасників волонтерської організації.

Тим часом ще один канал нелегальної міграції ліквідовано на Сумщині. До його організації причетна організована злочинна група, яка спеціалізувалася на нелегальному переправленні українських та російських громадян на територію країни-агресора.

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За гроші вони «пропонували» всім охочим виїзд до РФ. Для прихованого переправлення планували використовувати «обхідні» шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі вісьмом організаторам злочинних схем уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще сімох «пасажирів» затримано в адміністративному порядку під час незаконного перетину кордону. Тривають досудові розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Раніше повідомлялося, що Детективи Національного бюро за оперативного супроводу співробітників військової контррозвідки СБУ викрили трьох посадовців Державної прикордонної служби України та двох цивільних осіб на організації схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками-громадянами України

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Теги: мобілізація СБУ розслідування кордон гроші

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