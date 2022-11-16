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У школах та лікарнях Миколаївщини знайдено «подарунки», залишені рашистами (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У школах та лікарнях Миколаївщини знайдено «подарунки», залишені рашистами (фото)
Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати
СБУ

Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку

Служба безпеки України встановила місцезнаходження потужних схронів з російськими засобами ураження в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати. Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті масштабної оперативної роботи, у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні співробітники СБУ виявили:

  • понад 200 танкових снарядів;
  • більше 100 мін;
  • вісім артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати;
  • 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів;
  • 13 бойових гранат Ф-1;
  • чотири одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети;
  • понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку. Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ.

Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

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Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що українські захисники звільнили всю територію Миколаївської області від окупантів на правому березі річки Дніпро. 

Теги: СБУ війна Миколаївщина росія окупанти Україна

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