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У Херсоні СБУ виявила ще одну катівню окупантів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Херсоні СБУ виявила ще одну катівню окупантів (фото)
Загарбники тероризували патріотів України 
фото: СБУ

Окупанти застосовували тортури до херсонців  

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які вказують на ознаки тортур.

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Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності. 

Нагадаємо, також під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.

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Теги: Херсон окупанти СБУ

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