ГПУ направила до Німеччини запит про екстрадицію екс-нардепа Крючкова



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Колишній депутат та бізнесмен Дмитро Крючков

У Генпрокуратурі найближчим часом сподіваються на «позитивні новини» з приводу екстрадиції Крючкова

Генеральна прокуратура України направила запит до Німеччини на екстрадицію екс-депутата Верховної Ради від «Батьківщини», бізнесмена Дмитра Крючкова.

Про це «Інтерфакс-Україна» повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

«Орган досудового розслідування запросив видачу К., найближчим часом сподіваємося на позитивні новини. Але на все свій час, не буду забігати наперед» - сказав Єнін, відповідаючи на питання, чи є у Генпрокуратури плани наполягати на екстрадиції Крючкова і чи немає до нього питань в українських правоохоронних органів через оприлюднену в ЗМІ інформацію про виведення коштів через його компанію «Енергомережа».

Нагадаємо, що журналісти програми «Схеми» стверджують, що екс-депутат Верховної Ради від партії «Батьківщина» Дмитро Крючков через керовану ним компанію «Енергомережа» організовував у 2015 році схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції БПП Ігоря Кононенка.

Також повідомлялося, що журналісти програми «Схеми» опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

Натомість Кононенко заявив, що журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (проект «Радіо Свобода») маніпулюють думкою телеглядачів та використовують брудні політичні технології в інтересах одного з кандидатів у президенти України.

Нагадаємо, у квітні 2018 ркоу в НАБУ підтвердили, що в Німеччині затримали екс-депутата Крючкова.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, через яку ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» завдали збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

Розслідування триває від грудня 2015 року. У вчиненні злочину слідство підозрює двох осіб.

Дмитро Крючков обирався народним депутатом України Верховної Ради п’ятого скликання від Блоку Юлії Тимошенко, був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.