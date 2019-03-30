Минулого року туристи з Європи витратили в Україні півмільярда доларів



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За рік витрати європейських туристів збільшилися майже на 18%

Обсяг експорту послуг в Україні за статтею «Подорожі» за 2018 рік становить 1,445 млрд доларів, що на 14,6% більше, ніж у 2017 році.

Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на дані статистики Національного банку України.

За даними НБУ, туристи з Європи витратили в Україні 540 млн доларів, що на 17,9% більше, ніж рік тому.

Водночас жителі Росії витратили в Україні 228 млн доларів, що на 5,6% більше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінились суми та правила для сплати туристичного збору, за якими кожна міськрада має сама визначати, які туристи та скільки мають платити в бюджет міста.

Так, у Львові вже затвердили нові ставки туристичного збору.