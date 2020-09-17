У жителя Чернігівщини вилучили наркотиків на мільйон гривень (фото, відео)



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Правоохоронці виявили 20 кг висушених рослин конопель, 10 кг подрібненої речовини рослинного походження, схожої на марихуану

Чоловік вирощував коноплі у теплиці

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області спільно зі слідчими Куликівського відділення поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затримали чоловіка, який вирощував нарковмісні рослини.

Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Під час санкціонованого обшуку в будинку та прибудинкових спорудах правоохоронці виявили 20 кг висушених рослин конопель, 10 кг подрібненої речовини рослинного походження, схожої на марихуану, понад 50 пігулок екстазі, близько 60 грамів порошкоподібної речовини білого кольору, схожої на амфетамін, пів літра екстракту канабісу, 15 кг насіння конопель, а також незареєстровану гладкоствольну рушницю та патрони до неї.

Крім того, поліцейські виявили, що правопорушник облаштував під мінітеплицю одну з житлових кімнат домоволодіння та вирощував в ній нарковмісні рослини. Приміщення було оснащене вентиляцією, штучним освітленням, лампами обігріву та іншими устаткуваннями.

Також на території присадибної ділянки оперативники виявили близько 70 кущів конопель елітного сорту, які чоловік вирощував на подвір’ї та понад 30 кущів у спеціально обладнаній теплиці.

Всі виявлені речові докази вилучено та направлено на проведення експертного дослідження. За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних засобів перевищує мільйон гривень.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.