У жителя Рівненщини вилучили 25 кілограмів бурштину

Чоловікові загрожує покарання від арешту на строк до шести місяців до позбавлення волі на строк до трьох років

У Сарнах Рівненської області поліцейські вилучили у місцевого мешканця майже 25 кілограмів бурштину. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області. За його даними, під час санкціонованого обшуку восьмого травня за місцем проживання 29-річного сарненчанина, поліцейські виявили та вилучили близько 25 кілограмів каміння, зовні



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Чоловікові загрожує покарання від арешту на строк до шести місяців до позбавлення волі на строк до трьох років

У Сарнах Рівненської області поліцейські вилучили у місцевого мешканця майже 25 кілограмів бурштину. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

За його даними, під час санкціонованого обшуку восьмого травня за місцем проживання 29-річного сарненчанина, поліцейські виявили та вилучили близько 25 кілограмів каміння, зовні схожого на бурштин-сирець різної фракції.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за статтею 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють усі обставини злочину.

Відповідно до санкції статті чоловікові загрожує покарання від арешту на строк до шести місяців до позбавлення волі на строк до трьох років.