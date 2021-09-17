Україна екстрадувала в Грузію ексначальника військової поліції Саакашвілі

Кардаву затримали в Києві майже чотири роки тому

Україна екстрадувала до Грузії колишнього начальника військової поліції країни часів президента Михайла Саакашвілі Мегіса Кардаву, щодо якого на батьківщині відкрито 15 кримінальних проваджень.

Як повідомляє грузинський телеканал Imedi, 15 вересня Кардаву спецрейсом перевезли з Києва до міжнародного аеропорту Тбілісі. Після офіційного висунення звинувачень його мають доправити до пенітенціарної установи №12, розташованої в Руставі.

Кардава залишив територію Грузії у 2012 році після зміни влади в країні. Із березня 2013-го він перебував у розшуку за лінією Інтерполу.

Грузинська влада звинувачує колишнього посадовця у скоєнні низки злочинів, серед яких – тортури, організація насильницьких дій сексуального характеру, привласнення і розтрата державних коштів. При цьому грузинський суд заочно засудив Кардаву за дев’ятьма із 15 відкритих проваджень.

На підставі клопотання прокуратури Грузії співробітники Служби безпеки України затримали Мегіса Кардаву 1 листопада 2017 року. Протягом року правоохоронці мали розглянути питання щодо його екстрадиції, однак невдовзі експосадовець попросив про надання політичного притулку в Україні. До остаточного екстрадиційного висновку йому замінили запобіжний захід на домашній арешт.

11 вересня з'явилася інформація про те, що українська влада готова екстрадувати Кардаву. Тоді ж стало відомо, що суддя, який розглядав питання екстрадиції Кардави, помер. Точна причина його смерті наразі з’ясовується.

Наразі відомо, якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці. Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

«Ми всі знаємо, що Саакашвілі звичайний боягуз, він сюди не зможе приїхати, якщо приїде, відразу піде до тюрми, і ніхто в цій країні не зможе протистояти цьому процесу», – підсумував прем'єр.

Раніше Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути в країну до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.