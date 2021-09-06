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    Саакашвілі оголосив про повернення в Грузію

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    Колишній президент Грузії Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в країну через вісім років еміграції - Саакашвілі оголосив про повернення в Грузію
    Колишній президент Грузії Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в країну через вісім років еміграції
    Скріншот з відео

    Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, де проти нього порушили низку кримінальних справ

    Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що прибуде на батьківщину на вибори до місцевих органів влади, які призначені на 2 жовтня.

    «Я хочу сказати, що особисто я приїду на ці вибори в Грузії, а також хочу закликати всіх наших співвітчизників, які проживають за кордоном: «У кого є можливість, візьміть відпустку в дні виборів, відкладіть ваші справи і хто як може – сушею, повітрям – поїдемо всі до Грузії», – сказав Саакашвілі в понеділок у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.

    Як відомо, Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, де проти нього порушили низку кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають Саакашвілі відразу після перетину кордону.

    До слова, напередодні Саакашвілі пірнув у Дніпро (фото).

    Нагадаємо, раніше у Маріуполь приїхав голова виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі. Разом зі «слугою народу» Олександром Качурою він вийшов у прямий ефір зі студією «Україна 24» в одних плавках та рушниках чи банних халатах.

    Також стало відомо, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.

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    Теги: вибори Михайло Саакашвілі політика Грузія Україна
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    Саакашвілі оголосив про повернення в Грузію