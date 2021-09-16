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    Повернення Саакашвілі до Грузії. Влада обіцяє експрезиденту тюрму

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    Михайло Саакашвілі обіцяє приїхати до Грузії до 2 жовтня - Повернення Саакашвілі до Грузії. Влада обіцяє експрезиденту тюрму
    Михайло Саакашвілі обіцяє приїхати до Грузії до 2 жовтня
    фото: Aziz Karimov / Pacific Press / East News

    Прем'єр Грузії вважає Саакашвілі наркоманом

    Якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці. Про це заявив грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

    Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» і звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці. «Якщо ви бачили і вчора, якщо ви подивитеся, будь-який полісмен початківець дізнається, що він був під впливом наркотиків, слухайте і дивіться», – пояснив Гарібашвілі.

    На його думку, експрезидент не зважиться повернутися на батьківщину. «Ми всі знаємо, що Саакашвілі звичайний боягуз, він сюди не зможе приїхати, якщо приїде, відразу піде до тюрми, і ніхто в цій країні не зможе протистояти цьому процесу», – підсумував прем'єр.

    Раніше Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути в країну до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

    До слова, напередодні Саакашвілі пірнув у Дніпро (фото).

    Нагадаємо, раніше у Маріуполь приїхав голова виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі. Разом зі «слугою народу» Олександром Качурою він вийшов у прямий ефір зі студією «Україна 24» в одних плавках та рушниках чи банних халатах.

    Також стало відомо, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.

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    Теги: Михайло Саакашвілі Грузія наркотики в'язниця
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    Повернення Саакашвілі до Грузії. Влада обіцяє експрезиденту тюрму