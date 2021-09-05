Саакашвілі пірнув у Дніпро (фото)

Прохолодна погода – не перешкода для купання

Експрезидент Грузії в центрі Києва влаштував купання в річці

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі 5 вересня на своїй сторінці в Facebook показав, як купається в Дніпрі.

«Недільне пірнання в Дніпрі в центрі Києва: і приємно, і корисно для здоров'я», – написав під фото Саакашвілі.

На світлині Саакашвілі позує у спорядженні для плавання: з маскою та окулярами.

За інформацією синоптиків, температура повітря в Києві 5 вересня становила 17-19 градусів тепла. А температура води в Дніпрі – приблизно 16.5°C.

Нагадаємо, раніше у Маріуполь приїхав голова виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі. Разом зі «слугою народу» Олександром Качурою він вийшов у прямий ефір зі студією «Україна 24» в одних плавках та рушниках чи банних халатах.

Також стало відомо, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.

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