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    Кримінал

    Україна оголосила підозру «рупорам Кремля» Скабєєвій і Кисельову

    Пропагандист-журналіст Дмитро Кисельов у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово закликав до захоплення військами РФ території України - Україна оголосила підозру «рупорам Кремля» Скабєєвій і Кисельову
    Пропагандист-журналіст Дмитро Кисельов у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово закликав до захоплення військами РФ території України

    За вчинення злочину пропагандистам загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі

    Офіс генерального прокурора України повідомив російським телеведучим Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій про підозру у вчиненні закликів до порушення територіальної цілісності України за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «Заради виправдання в очах громадян РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності, керівництвом країни-агресора залучено широке коло медійних осіб, публічних діячів та відомих особистостей. За даними слідства, пропагандисти-журналісти Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва у прямих ефірах телевізійних передач неодноразово виправдовували дії військово-політичного керівництва держави-агресора та закликали до захоплення збройними силами РФ територій суверенної України», - зазначають правоохоронці.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації військово-політичним керівництвом Російської Федерації широкомасштабного збройного вторгнення в Україну та нанесення ракетно-бомбових ударів, що призвели до загибелі та поранення тисяч мирних мешканців, знищення та пошкодження великої кількості об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, заподіяння значної шкоди екології та безпеці населення здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Оперативний супровід - Департамент кіберполіції Національної поліції України.

    Наразі розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які посягають на суверенітет і територіальну цілісність України, вчиняють воєнні та інші злочини, пов’язані з російською агресією, оголошення їх в міжнародний розшук та накладення арешту на активи, де б вони не знаходились.

    За вчинення цього злочину Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: росія окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора розслідування Україна Ольга Скабєєва окупація #stoprussia
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    Україна оголосила підозру «рупорам Кремля» Скабєєвій і Кисельову