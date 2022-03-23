У Києві затримали двох диверсантів (відео)

У Києві затримали ворожих агентів на авто з увімкненим відеореєстратором

Підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів

У Києві оперативники Нацполіції спільно зі СБУ та теробороною затримали двох посіпак російських окупантів. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

«Підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування», – розповів Клименко.

Один із вилучених телефонів затриманих був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора.

Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу.

«Ворожих агентів передано до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, днями СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

Також на Рівненщині затримали озброєного інформатора окупантів.

Як повідомлялося, за добу в Києві попалося півтори сотні диверсантів.

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