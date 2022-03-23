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    Окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у Чорнобилі

    Лабораторію знищено&nbsp; - Окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у Чорнобилі
    Лабораторію знищено 
    фото: facebook.com/dazv.gov.ua

    На базі лабораторії перебували високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які потрапили до рук ворога

    У зоні відчуження російські окупанти розграбували та знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

    «Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що цей проект, спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами, був успішно реалізований у 2015 році.

    «Майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі«, - уточнили в агентстві.

    Так, лабораторія виконувала стратегічні та унікальні функції.

    Зокрема, проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками; аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковок кондиціонованих відходів до специфікацій; розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації.

    Крім того, надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та контролю за виконанням ліцензійних умов при здійснення діяльності у сфері поводження з РАВ; консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації Концепції розвитку зони відчуження (перезахоронення РАВ, вибір майданчика для створення могильника РАВ, моніторинг зони відчуження тощо); експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з РАВ (об’єкти зони відчуження, НАЕК «Енергоатом» тощо).

    «На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу», - додали у відомстві.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у Чорнобилі