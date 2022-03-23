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    Події в Україні

    США готують санкції щодо депутатів Держдуми Росії

    США готують санкції щодо депутатів Держдуми Росії - США готують санкції щодо депутатів Держдуми Росії
    США готують санкції щодо депутатів Держдуми Росії
    фото: Reuters

    До нового списку санкцій можуть потрапити понад 300 російських депутатів

    Влада Сполучених Штатів готує новий пакет санкцій щодо депутатів Держдуми Росії через війну Росії проти України. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

    Зазначається, що до нового списку санкцій можуть потрапити понад 300 депутатів.

    За даними газети, про нові обмежувальні заходи буде оголошено 24 березня.

    Раніше помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США та ЄС планують посилити санкції проти Росії за підсумками візиту американського лідера Джо Байдена до Брюсселя.

    Нагадаємо, 21 березня глави МЗС країн Європейського Союзу на зустрічі обговорили різні ідеї санкцій проти Росії, проте цього тижня схвалення п’ятого санкційного пакета не очікується.

    Раніше повідомлялося, що уряди країн ЄС мали розглянути питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна ембарго Європа олігархи Україна окупація #stoprussia
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    США готують санкції щодо депутатів Держдуми Росії