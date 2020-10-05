На кордоні з Румунією контрабандисти намагалися наїхати на прикордонників



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Зловмисники втекли до лісу

Військовослужбовці після попереджувальних пострілів застосували зброю для зупинки автомобіля з сигаретами

Наряд прикордонної служби «Фальків» біля загороджувального паркану на кордоні з Румунією виявив позашляховик, водій якого не виконав вимогу правоохоронців зупинитися та намагався на них наїхати. Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби.

Зазначається, що військовослужбовці після попереджувальних пострілів застосували зброю для зупинки автомобіля.

«Невгамовний зловмисник продовжив рух, однак автомобіль невдовзі зупинився і з нього вискочили кілька осіб, які втекли», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, покинутий автомобіль був завантажений коробками з сигаретами.

«Наразі пошук пачкарів триває. Про подію поінформовано взаємодіючі правоохоронні органи України та румунські прикордонники», – інформують прикордонники.

У Держприкордонслужбі наголошують, що це вже не перший випадок в області, коли контрабандисти щоб уникнути відповідальності ставлять під загрозу життя та здоров’я правоохоронців.