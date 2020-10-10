У США звинуватили мешканців Чикаго та Полтави у контрабанді зброї до України



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Підприємцю з Чикаго та мешканцю Полтави висунули звинувачення у нелегальному експорті зброї зі США в Україну

Троє співучасник, змовившись, експортували або спробували експортувати приціли для гвинтівок та камери нічного бачення без дозволу Міністерства торгівлі

Підприємця із Чикаго та мешканця Полтави звинувачують у нелегальному експорті зброї із США в Україну. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Підприємцю з Чикаго та мешканцю Полтави висунули звинувачення у нелегальному експорті зброї зі США в Україну. В обвинувальному акті в окружному суді США у Чикаго йдеться, що з 2014 по 2016 роки власник фірми, що продає устаткування для горизонтального буріння, 33-річний Ґлен Степул змовився з українцем Андрієм Якіним (38 років), мешканцем Полтави. Ці особи вивезли або спробували вивезти зі США в Україну затвори та стволи пістолета з нержавіючої сталі без отримання на це необхідного дозволу Державного департаменту США, що є порушенням законів про контроль над експортом зброї», – повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що Степул, Якін та ще один співучасник, змовившись, експортували або спробували експортувати приціли для гвинтівок та камери нічного бачення без дозволу Міністерства торгівлі, що є порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

«За версією обвинувачення, Степул ховав частину заборонених для експорту товарів у коробках із бурового обладнання, що надсилалось до України. У митній декларації Степул неправдиво описував товар як «товари для дому», «косметика», «іграшки», «канцтовари» і подібні речі. Вантаж перехопили на митниці Львова у вересні 2014 року», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час слухання в Окружному суді Чикаго, де оголосили обвинувачення, Степул визнав себе невинним за всіма статтями, від незаконного експорту до неправдивого заповнення декларацій. Наступне слухання щодо його статусу суддя призначив на 16 грудня 2020 року.

«США видали ордер на арешт Якіна, який, як вважає слідство, мешкає у Полтаві», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті СБУ викрила ввезення росіянином зброї в Україну.