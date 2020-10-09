Біля кордону з Україною в полі з кукурудзою словаки знайшли джип з цигарками (ФОТО)
Прикордонники на кукурудзяному полі виявили причіп з 10-ма ящиками цигарок
Біля кордону з Україною словацькі прикордонники на кукурудзяному полі виявили причіп з 10-ма ящиками цигарок на суму 27 тисяч євро. Про це пише Mukachevo.net.
А незабаром і покинутий позашляховик Nissan Navara, припаркований у полі без екіпажу. Все це добро очевидно залишили контрабандисти в районі села Капушанське Клячани.
1320 пачок сигарет «Мінськ», «Комплімент», «Ліфа» були без акцизних марок. Власника наразі розшукують, але автомобіль і цигарки вже конфісковані у дохід держави.
Нагадаємо, угорські митники закарпатцю розрізали автівку флексом на кордоні.
До слова, в Україні посилять боротьбу з нелегальним обігом тютюну