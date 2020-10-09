Біля кордону з Україною в полі з кукурудзою словаки знайшли джип з цигарками (ФОТО)



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На полі біля кордону словаки знайшли джип з цигарками

Прикордонники на кукурудзяному полі виявили причіп з 10-ма ящиками цигарок

Біля кордону з Україною словацькі прикордонники на кукурудзяному полі виявили причіп з 10-ма ящиками цигарок на суму 27 тисяч євро. Про це пише Mukachevo.net.

А незабаром і покинутий позашляховик Nissan Navara, припаркований у полі без екіпажу. Все це добро очевидно залишили контрабандисти в районі села Капушанське Клячани.