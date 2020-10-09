  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля кордону з Україною в полі з кукурудзою словаки знайшли джип з цигарками (ФОТО)

    • Розсилка
    На полі біля кордону словаки знайшли джип з цигарками - Біля кордону з Україною в полі з кукурудзою словаки знайшли джип з цигарками (ФОТО)
    На полі біля кордону словаки знайшли джип з цигарками

    Прикордонники на кукурудзяному полі виявили причіп з 10-ма ящиками цигарок

    Біля кордону з Україною словацькі прикордонники на кукурудзяному полі виявили причіп з 10-ма ящиками цигарок на суму 27 тисяч євро. Про це пише Mukachevo.net.

    А незабаром і покинутий позашляховик Nissan Navara, припаркований у полі без екіпажу. Все це добро очевидно залишили контрабандисти в районі села Капушанське Клячани.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Біля кордону з Україною в полі з кукурудзою словаки знайшли джип з цигарками (ФОТО)
    Біля кордону з Україною в полі з кукурудзою словаки знайшли джип з цигарками (ФОТО)

    1320 пачок сигарет «Мінськ», «Комплімент», «Ліфа» були без акцизних марок. Власника наразі розшукують, але автомобіль і цигарки вже конфісковані у дохід держави.

    Нагадаємо, угорські митники закарпатцю розрізали автівку флексом на кордоні.

    До слова, в Україні посилять боротьбу з нелегальним обігом тютюну

    прикордонники контрабанда автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies