Українку, яка обзивала іноземку «чорною мавпою», покарав суд

Іммігрантка з Лівії засудила львів’янку за расистські образи

У Львові Личаківський районний суд постановив стягнути 40 тис. грн з жительки міста Віри Гук, яка систематично ображала сусідку-лівійку та вживала щодо неї та її дитини расистські висловлювання. В результаті Ясмеен Аджаж звернулася з позовом до суду з вимогою стягнути з неадекватної сусідки 150 тис. грн. Суддя Григорій Жовнір задовольнив позов частково, зменшивши суму моральної компенсації до 40 тис. грн, пише Zaxid.net.

У матеріалах справи вказано, що уродженка Лівії разом з чоловіком та маленькою дитиною мають право на постійне проживання в Україні. Чоловік легально працює лікарем, а дружина доглядає маленьку дитину. Вони уже кілька років орендують квартиру у Личаківському районі Львова. На початку року Ясмеен Аджаж подала позов до суду, де заявила, що її 57-річна сусідка Віра Гук, яка проживає поверхом нижче, постійно її ображає та принижує, звертаючи увагу на її колір шкіри.

Зокрема, Віра Гук називала сусідку «чорною мавпою», «чуркою», голосно стукала у двері її квартири та штовхала візок з її дитиною. Також Віра Гук обзивала сусідку у присутності інших дітей на дитячому майданчику біля будинку, після чого ті почали повторювати образливі слова щодо сусідки-іноземки.

Ясмеен Аджаж оцінила шкоду від дій Віри Гук у 150 тис. грн та заявила, що після випадків образ у свою сторону відвідувала психолога та лікарів. Вона представила суду відповідні медичні довідки про проходження лікування. У матеріалах справи зазначено, що після образ сусідки лівійка навіть просила свого чоловіка залишити Україну та повернутися на батьківщину.

Віра Гук на жодне із засідань суду в цій справі не прийшла. Натомість на одному із засідань був присутній її представник, який заперечив провину Віри Гук. Він заявив, що сім'я сусідки-іноземки дуже шумно себе поводить: «голосно розмовляють та стукають різноманітними предметами, дитина позивача по квартирі їздить на велосипеді, створюючи додатковий шум, хтось стрибає». За словами представника Віри Гук, сусіди та поліція не реагували на її зауваження.

На думку Віри Гук, її висловлювання не мали дискримінаційного характеру, «оскільки виражалося нею для словесного порівняння шуму, який систематично доноситься із квартири позивача із гучністю шуму, який видають мавпи, коли стрибають по клітці». При цьому представник Віри Гук заявив, що на його думку, вислови «чорна мавпа» та «чурка» є оціночними судженнями і тому не можуть бути підставою для задоволення позову.

У судове засідання в цій справі, що відбулось 11 листопада, прийшли і кілька спільних сусідів. Вони підтвердили, що Віра Гук постійно та привселюдно ображає Ясмеен Аджаж, акцентуючи увагу на її кольорі шкіри. При цьому усі сусіди наголошували, що родина Аджаж, яка уже кілька років мешкає у їхньому будинку, зовсім не конфліктна і не має проблем у спілкуванні з іншими людьми.

Таким чином суддя Григорій Жовнір, який розглядав цю справу, вирішив, що поведінка Віри Гук дискримінувала іноземку в очах суспільства. Крім цього, суд дійшов до висновку, що внаслідок систематичних образ Ясмеен Аджаж пережила сильні емоційні страждання та психічні потрясіння. Тому суддя вирішив задовольнити позов постраждалої частково і стягнув з Віри Гук 40 тис. грн моральної компенсації.

«На думку суду саме такий розмір є розумною справедливою компенсацією душевних страждань позивачки, спричинених внаслідок приниження її честі та гідності і відповідає майновому стану відповідачки, у власності якої, згідно з представленими суду документами, знаходиться три земельних ділянки, дві квартири та житловий будинок», – сказано у рішенні судді Григорія Жовніра.

Віра Гук може ще подати апеляцію на це рішення суду впродовж 30 робочих днів.