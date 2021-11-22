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    Львів відкриє пункт Covid-вакцинації для безхатьків

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    Ініціативу втілюватимуть у співпраці мерії з громадським організаціями - Львів відкриє пункт Covid-вакцинації для безхатьків

    Ініціативу втілюватимуть у співпраці мерії з громадським організаціями

    фото: city-adm.lviv.ua

    Протягом тижня у Львові інформуватимуть безхатьків про новий пункт вакцинації

    У Львові відкриють пункт вакцинації від коронавірусу для безхатьків, який буде розташований в міському Центрі обліку та нічного перебування безпритульних громадян. Про це повідомляє пресцентр Львівської міськради.

    За інформацією мерії, пункт розпочне свою роботу з п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

    «Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю», – прокоментував ініціативу в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

    Крім цього, протягом тижня у місті інформуватимуть безхатьків про цей пункт вакцинації.

    «Зокрема інформацію роздаватимуть волонтери громадських організацій у тих місцях, де вони традиційно харчують своїх підопічних», – пояснили у міськраді.

    Ініціативу втілюватимуть у співпраці мерії з громадським організаціями.

    Нагадаємо, У Львові з понеділка поновлилося очне навчання в школах. Також сьогодні на брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Луганська та Львівська області залишають «червону» зону.

    Натомість правила «жовтої» зони карантину в Україні стануть жорсткішими.

    Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    До слова, на Херсонщині поширюється штам Delta+.

    Ще Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

    Також МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими. А ще МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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    Теги: Львів щеплення вакцинація коронавірус Євген Бойко
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    Львів відкриє пункт Covid-вакцинації для безхатьків