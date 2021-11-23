Коронавірус – покарання Боже за одностатеві шлюби? Патріарх Філарет виграв суд
Раніше активісти ЛГБТ подали на почесного патріарха Філарета позов до суду через слова про покарання за одностатеві шлюби
Почесний патріарх Філарета виграв суд за позовом активістів ЛГБТ. Про це повідомив у соцмережах адвокат Тарас Боровський.
Як зазначено в опублікованому рішенні, «в ході судового розгляду не доведено факту вчинення відповідачами правопорушення, яке полягало саме в поширенні інформації, яка у відповідності до вимог закону може мати статус «недостовірної», такої, що порушує особисті немайнові права, або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі позивача повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право», оскільки Філарет, відповідаючи на питання журналістів, «висловив оціночні судження, які не підлягають спростуванню».
«Крім того, варто зазначити, що у відповідності до статуту громадської організації «Інсайт», вона не наділена правом представляти інтереси членів громадської організації в судах. Водночас у даному випадку вбачається, що громадська організація «Інсайт» звернулася до суду не для захисту власного порушеного права», йдеться у рішенні суду.
Тому в позові громадської організації «Інсайт» до Філарета й товариства з обмеженою відповідальністю «ТРК Інтеррадіо» про визнання інформації недостовірною, дискримінаційною та зобов`язання її спростувати – суд відмовив у повному обсязі.
Справа розглядалась у Шевченківському районному суді міста Києва.
24 березня 2020 року київська організація «Інсайт» подала на почесного патріарха Філарета позов в суд через слова, сказані в ефірі «Четвертого каналу».
«Я маю на увазі, насамперед, одностатеві шлюби. І це причина коронавірусу. Бог спалив Содом і Гомору», – сказав Філарет у ефірі телеканалу.
В «Інсайті» заявили, що Філарет має великий вплив на людей, «які належать до релігійної громади», і його слова можуть бути підбурюванням до дискримінації ЛГБТ.
Зазначимо, що цього року в ефірі іншого телеканалу Філарет також жорстко висловився про одностатеві шлюби.
Торік Філарет розповідав, як подолав коронавірус.
Додамо, що у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва заборонив Православній церкві України (в канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) вживати заходів щодо ліквідації Української православної церкви Київського Патріархату та розпорядження її майном.
Зазначимо, що Українська православна церква Київського патріархату вважає незаконним створення Православною церквою України комісії для ліквідації УПЦ (КП). Філарет звернувся до суду. Зокрема, Філарет через суд хоче відстояти своє право на будинки Михайлівського монастиря.
А нещодавно Епіфаній покарав Філарета. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній видав указ щодо канонічної діяльності Почесного патріарха Філарета.