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    Колишнього суддю столичного суду знайдено мертвим

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    Колишній суддя Солом'янського райсуду Києва Сергій Зінченко був затриманий на отриманні хабара - Колишнього суддю столичного суду знайдено мертвим
    Колишній суддя Солом'янського райсуду Києва Сергій Зінченко був затриманий на отриманні хабара
    фото з відкритих джерел

    Адвокат Сергія Зінченка повідомила, що її клієнта застрелили

    У Києві знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського районного суду Сергія Зінченка. Про це «Українським новинам» повідомили у поліції.

    «Це сталося у четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо йшло як самогубство», – повідомили в поліції.

    Інших деталей у відомстві не повідомили.

    Водночас адвокат Зінченка Лариса Криворучко написала у Facebook, що її клієнта застрелили.

    Як відомо, екссуддя Зінченко фігурує у справі про заволодіння столичними квартирами померлих осіб за підробленими документами. У березні 2018 року йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство і пособництві у підробленні документів. Але згодом слідчі начебто з’ясували додаткові обставини і виникла потреба повідомити змінену підозру.

    У січні 2017 року Зінченко був затриманий під час отримання хабара у розмірі $22 тис. Хабар вони з посередником мали передати службовим особам Міністерства юстиції за сприяння у скасуванні арешту приміщення, яке перебуває в заставі банку.

    До слова, 8 жовтня у Києві був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого одним з перших виключили зі Слуги народу.

    16 жовтня у Києві виявили мертвим 60-річного дипломата.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал смерть суддя
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    Колишнього суддю столичного суду знайдено мертвим