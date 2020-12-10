В Одесі у McDonalds чоловік погрожував підірвати гранату

Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років

Його затримали і, як з'ясувалося, гранати у нього не було

У центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані швидкого харчування McDonalds. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Повідомляється, що чоловік у McDonalds тримав руку під курткою і заявив, що у нього граната. Він нібито збирався підірвати її і вимагав викликати поліцію. У зв'язку з інцидентом ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім».

«Після кількох переговорів з чоловіком він був затриманий. Надана інформація про вибуховий пристрій була хибною. За словами чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнула складне життя», – йдеться у повідомленні.

Відкрито справу за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, що під Києвом поліція зі стріляниною й вибухами затримала небезпечну банду.