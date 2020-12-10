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    Кримінал

    В Одесі у McDonalds чоловік погрожував підірвати гранату

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    Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років - В Одесі у McDonalds чоловік погрожував підірвати гранату
    Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років
    Фото: Національна поліція

    Його затримали і, як з'ясувалося, гранати у нього не було

    У центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані швидкого харчування McDonalds. Про це повідомляє поліція Одеської області.

    Повідомляється, що чоловік у McDonalds тримав руку під курткою і заявив, що у нього граната. Він нібито збирався підірвати її і вимагав викликати поліцію. У зв'язку з інцидентом ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    «Після кількох переговорів з чоловіком він був затриманий. Надана інформація про вибуховий пристрій була хибною. За словами чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнула складне життя», – йдеться у повідомленні.

    Відкрито справу за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

    Нагадаємо, що під Києвом поліція зі стріляниною й вибухами затримала небезпечну банду.

    Теги: Одеса граната поліція чоловік
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