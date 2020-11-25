На Одещині 17-річний хлопець залишився без руки через знайдену гранату

Гранату хлопець знайшов у машині свого знайомого

В руках хлопця вибухнула граната РГД-5

Правоохоронці встановлюють обставини травмування неповнолітнього хлопця на околиці селища Сарата на Одещині вчора ввечері, 24 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що випасаючи худобу, в автомобілі на місцевій фермі юнак знайшов гранату РГД-5. Граната вибухнула в 17-річного хлопця в руках. Він отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні.

Також встановлено, що вибухонебезпечний предмет сховав у транспортному засобі фермера місцевий пастух. Зі слів чоловіка, гранату він знайшов кілька днів тому у полі. Вилучені уламки гранати правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.