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    На Одещині 17-річний хлопець залишився без руки через знайдену гранату

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    Гранату хлопець знайшов у машині свого знайомого&nbsp; - На Одещині 17-річний хлопець залишився без руки через знайдену гранату
    Гранату хлопець знайшов у машині свого знайомого 
    Фото: Нацполіція

    В руках хлопця вибухнула граната РГД-5

    Правоохоронці встановлюють обставини травмування неповнолітнього хлопця на околиці селища Сарата на Одещині вчора ввечері, 24 листопада.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Правоохоронці встановили, що випасаючи худобу, в автомобілі на місцевій фермі юнак знайшов гранату РГД-5. Граната вибухнула в 17-річного хлопця в руках. Він отримав осколкові поранення з частковою ампутацією руки. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні районної лікарні.

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    На Одещині 17-річний хлопець залишився без руки через знайдену гранату
    На Одещині 17-річний хлопець залишився без руки через знайдену гранату
    На Одещині 17-річний хлопець залишився без руки через знайдену гранату
    На Одещині 17-річний хлопець залишився без руки через знайдену гранату

    Також встановлено, що вибухонебезпечний предмет сховав у транспортному засобі фермера місцевий пастух. Зі слів чоловіка, гранату він знайшов кілька днів тому у полі. Вилучені уламки гранати правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.

    Теги: вибух зброя граната Одещина боєприпаси поліція
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