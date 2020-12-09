Під Києвом поліція зі стріляниною й вибухами затримала небезпечну банду (відео)

Під час спецоперації отримали поранення двоє співробітників поліції

Поліція Київщини затримала учасників організованої групи, що ґрунтовно підозрюються у вчиненні розбійних нападів на помешкання жителів столичної області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що очолив злочинне угрупування 28-річний житель Баришівського району, він координував дії групи, підшукував об’єкти для нападів та розподіляв між учасниками групи кошти, здобуті злочинним шляхом. Також зловмисник брав безпосередню участь у нападах та збував викрадені цінності і речі.

Під час затримання злодій почав чинити активний опір працівникам поліції – намагався втекти, кинув у спецпризначенців гранату та відкрив вогонь у бік правоохоронців. Аби знешкодити зловмисника, працівники поліції у відповідь застосували зброю. Зловмисник отримав вогнепальне поранення ніг, також в результаті вибуху травм зазнав його подільник.

Крім того, отримали поранення двоє спец призначенців.

Під час огляду місця події працівники поліції вилучили низку речових доказів злочинної діяльності групи, серед них: пістолет та набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокиру, балаклави.

Проведено ряд невідкладних обшуків за місцем проживання учасників групи. Там поліцейські вилучили автівку, номерні знаки, документи та техніку.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано трьох учасників злочинної групи, ними виявились мешканці Баришівського району 31, 29 та 28 років. Наразі троє учасників злочинного угрупування поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом замаху на вбивство працівників поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом суд обере запобіжні заходи затриманим.