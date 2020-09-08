На одній із автозаправок Києва чоловік погрожував підірвати гранату (фото)



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Столичні поліцейські охорони затримали порушника Фото: Нацполіція

На АЗС чоловіку відмовилися продати алкогольні напої у нічний час доби

7 вересня вночі на спецлінію «102» від працівників АЗС на проспекті Лобановського в Києві надійшов виклик про те, що відвідувач поводить себе агресивно та погрожує підірвати заклад. На виклик прибули наряд поліції охорони, спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю на місце події поліцейські охорони помітили чоловіка, який тримав в руках пристрій, схожий на гранату.

«Порушник пояснив правоохоронцям, що на заправці йому не продали спиртне у заборонений законом час, тому він вирішив погрожувати працівникам підривом закладу», - розповів т.в.о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов.

Зловмисником виявився раніше не судимий 42-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Згідно з актом вибухотехників з місця події вилучено піротехнічний виріб - страйкбольну гранату», - додав правоохоронець.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Слідчі звернулися до районного суду із клопотанням про обрання затриманому на період досудового розслідування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне зловмиснику загрожує від двох до шести років позбавлення волі.