В окупованому Сімферополі школярка вбила батька на Новий рік

13-річна школярка п'ять разів ударила чоловіка ножем у груди та живіт

В окупованому Сімферополі 13-річну росіянку запідозрили у вбивстві батька під час сварки батьків, передає РЕН-ТВ з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста.

У суботу, 1 січня, до поліції звернулася школярка, яка розповіла про сварку батьків під Новий рік. За її версією, під час конфлікту батько побив матір дівчинки, а потім скоїв суїцид.

Співробітники правоохоронних органів, які прибули на виклик, з'ясували, що в ході конфлікту між батьками дівчинка хотіла захистити матір і напала на батька.

За попередніми даними, дитина п'ять разів ударила чоловіка ножем у груди та живіт. Від отриманих поранень він помер.

За фактом убивства порушено кримінальну справу.

До слова, у вбивстві 43-річного чоловіка, якого знайшли мертвим на подвір’ї власного будинку в селі Нове місто (Черкаська область), зізналася 16-річна місцева мешканка.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень. Згодом поліцейські з’ясували, що загинув він від ударів, нанесених йому 16-річною дівчиною, яка прийшла в гості до його пасербиці.