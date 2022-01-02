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    В окупованому Сімферополі школярка вбила батька на Новий рік

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    В окупованому Сімферополі 13-річна школярка вбила батька, захищаючи матір - В окупованому Сімферополі школярка вбила батька на Новий рік
    В окупованому Сімферополі 13-річна школярка вбила батька, захищаючи матір
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    13-річна школярка п'ять разів ударила чоловіка ножем у груди та живіт

    В окупованому Сімферополі 13-річну росіянку запідозрили у вбивстві батька під час сварки батьків, передає РЕН-ТВ з посиланням на джерело в правоохоронних органах міста.

    У суботу, 1 січня, до поліції звернулася школярка, яка розповіла про сварку батьків під Новий рік. За її версією, під час конфлікту батько побив матір дівчинки, а потім скоїв суїцид.

    Співробітники правоохоронних органів, які прибули на виклик, з'ясували, що в ході конфлікту між батьками дівчинка хотіла захистити матір і напала на батька.

    За попередніми даними, дитина п'ять разів ударила чоловіка ножем у груди та живіт. Від отриманих поранень він помер.

    За фактом убивства порушено кримінальну справу.

    До слова, у вбивстві 43-річного чоловіка, якого знайшли мертвим на подвір’ї власного будинку в селі Нове місто (Черкаська область), зізналася 16-річна місцева мешканка.

    За результатами судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень. Згодом поліцейські з’ясували, що загинув він від ударів, нанесених йому 16-річною дівчиною, яка прийшла в гості до його пасербиці.

    Теги: Крим кримінал діти вбивство смерть
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    В окупованому Сімферополі школярка вбила батька на Новий рік