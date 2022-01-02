ДТП із неповнолітнім водієм у Луцьку: померла жінка, за життя якої три тижні боролися лікарі

У аварії тяжкі травми отримала мама двох дітей

У Луцьку в лікарні 2 січня померла 39-річна жінка, яку 12 грудня 2021 року збив 16-річний водій на пішохідному переході. Про це повідомляє ІА «Волинські новини».

Смерть жінки також підтвердив завідувач реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павло Гащишин.

Жінка померла у лікарні 2 січня о сьомій ранку. У неї залишилось двоє маленьких дітей.

Нагадаємо, 12 грудня у Луцьку, тікаючи від екіпажу патрульних, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей. У реанімаційному відділенні перебувала 39-річна лучанка, її п'ятирічний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи.

Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

Втечу від поліції підлітки знімали на відео і встигали публікувати в мережі.

Згодом правоохоронці оголосили про підозру неповнолітньому водію, який 12 грудня збив на пішохідному переході пʼятьох людей, коли намагався втекти від патрульної поліції.

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