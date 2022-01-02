Автобус розбився об опору моста у Росії, є загиблі (фото, відео)

Водій міг не впоратися з керуванням і тому врізався в опору моста

Водій міг не впоратися з керуванням і тому врізався в опору моста

В автобусі перебували 52 особи, потерпілих доправили до лікарні

У неділю вранці, 2 січня, біля села Вослебове Скопинського району Рязанської області пасажирський автобус врізався в опору моста, загинули п'ятеро осіб, а 21 особа отримала різні травми.

Смертельна ДТП сталася близько 7:00 за київським часом, пише ТАСС, посилаючись на відомості, отримані в Управлінні Міністерства внутрішніх справ у регіоні.

В автобусі перебували 52 особи, аварія трапилася на 277-му км траси Р-22 «Каспій», повідомили в МНС Росії.

За даними відомства, для людей, які не постраждали в ДТП, розгорнули пункт для тимчасового розміщення.

Серед постраждалих в аварії є двоє дітей віком шести-семи років, їх доставили в Скопинський міжрайонний медичний центр, розповів черговий.

«...Травми важкі й середнього ступеня тяжкості, не виключено, що комусь може знадобитися транспортування за допомогою вертольота», – сказано у повідомленні.

У медцентрі також розповіли, що у них перебувають троє постраждалих у ДТП, стан яких важкий, і вони у реанімації.

«До нас доправили 16 осіб, троє у важкому стані в реанімації, семеро в хірургії, інших зараз обстежують лікарі. Операцій поки не було, все в процесі...», – додали у центрі.

У пресслужбі Московської залізниці поділилися, що після ДТП в Рязанській області рух поїздів не зупиняли.

Джерело в правоохоронних органах вже назвало журналістам можливу причину аварії – водій міг не впоратися з керуванням і тому врізався в опору моста.

Розпочато справу за ч. 5 ст. 264 Кримінального кодексу РФ (Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб).

Раніше у російському Воронежі вибухнув пасажирський автобус. Внаслідок події постраждало понад 10 осіб.