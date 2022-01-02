У Херсоні жорстоко побили депутата міськради

Троє молодиків накинулися на народного обранця просто посеред вулиці

У суботу, 1 січня, у Херсоні невідомі жорстоко побили депутата Херсонської міськради від «Європейської солідарності» Ігоря Осауленка. Інцидент трапився на вулиці Тарле. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів його колега Іван Глухов.

З його слів, троє молодиків накинулися на Осауленка через зауваження. Депутат попросив їх не кидати петарди під ноги.

«Фракція «Європейської Солідарності» в Херсонській міській раді вимагає об'єктивного й своєчасного розслідування нападу на нашого колегу», – сказано у дописі Глухова.

Ігор Осауленко – депутат міськради від «Європейської солідарності», волонтер, засновник та керівник волонтерської громадської організації «Херсонська Чайка», військовий лікар, ветеран війни на Донбасі.

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Також столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час демонтажу МАФів у Дарницькому районі Києва.

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