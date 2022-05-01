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    В Житомирському фітнес-клубі затримали колаборанта

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    Затриманого звинувачено у публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресора 
    Ілюстративне фото

    Мешканець міста переконував, що «братський народ прийшов з миром»

    У Житомирі затримано прихильника колаборації з державою-агресором. Як повідомляє Житомирська обласна прокуратура, під час занять у фітнес-клубі чоловік переконував, що «російський братський народ прийшов з миром».

    «За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у публічному запереченні збройної агресії проти України, публічних закликах до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України)», - йдеться в повідомленні.

    Під час занять у фітнес-клубі підозрюваний привселюдно виправдовував дії Росії, намагаючись переконати присутніх у тому, що росіяни – «братський народ, який прийшов з миром, щоб змінити діючу владу на лояльну до РФ, при якій українцям буде краще».

    Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції.

    Викрито колабораційну діяльність за процесуального керівництва окружної прокуратури, співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБ України та поліції.

    Нагадаємо, що у Сумській області затримали голову громади за підозрою в державній зраді. За даними слідства, голова територіальної громади передавав співробітникам російських спецслужб дані про переміщення українських військових та їх озброєння. Під час окупації чиновник хотів здати місто ворогові, наказавши прибрати блокпост на в'їзді в населений пункт.

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    Теги: росія окупанти прокуратура війна чиновник Житомир розслідування Україна чоловік місто озброєння колабораціонізм окупація #stoprussia
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    В Житомирському фітнес-клубі затримали колаборанта