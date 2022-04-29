  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Хотів здати місто: затримано голову громади на Сумщині

    Голову Сумської громади затримали за фактом державної зради - Хотів здати місто: затримано голову громади на Сумщині
    Голову Сумської громади затримали за фактом державної зради
    фото: t.me/pgo_gov_ua/3903

    передавав співробітникам російських спецслужб дані про переміщення українських військових

    У Сумській області затримали голову громади за підозрою в державній зраді. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    За даними слідства, голова територіальної громади надавав допомогу загарбникам. Він передавав співробітникам російських спецслужб дані про переміщення українських військових та їх озброєння. Під час окупації чиновник хотів здати місто ворогові, наказавши прибрати блокпост на в'їзді в населений пункт.

    Голову громади затримали за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    До слова, у Житомирі військова контррозвідка СБУ затримала зрадника, який «зливав» дані про українську авіацію.

    Читайте також: Рашисти з гвинтокрила обстріляли ракетами прикордонну ділянку на Сумщині
    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна державна зрада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хотів здати місто: затримано голову громади на Сумщині