Хотів здати місто: затримано голову громади на Сумщині

передавав співробітникам російських спецслужб дані про переміщення українських військових

У Сумській області затримали голову громади за підозрою в державній зраді. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, голова територіальної громади надавав допомогу загарбникам. Він передавав співробітникам російських спецслужб дані про переміщення українських військових та їх озброєння. Під час окупації чиновник хотів здати місто ворогові, наказавши прибрати блокпост на в'їзді в населений пункт.

Голову громади затримали за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

До слова, у Житомирі військова контррозвідка СБУ затримала зрадника, який «зливав» дані про українську авіацію.

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