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    Події в Україні

    Росія готується перекидати додаткове озброєння в Україну

    Ворог намагався прорватись на Донеччині та Луганщині, однак його відбили - Росія готується перекидати додаткове озброєння в Україну
    Ворог намагався прорватись на Донеччині та Луганщині, однак його відбили
    фото: Reuters

    У другій половині квітня РФ планує перекинути в Україну нові сили і техніку

    Ворог готує до відправлення на війну проти України нову партію солдат, озброєння та техніку, зазначили у Генеральному штабі України.

    У місці постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу проводять підготовку озброєння та військової техніки, яку, ймовірно, планують переправити на тимчасово окуповану територію Донецької області.

    Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу проводиться набір військовослужбовців. Особливі потреби виникли у водіїв та механіків-водіїв. Їх відправлення до місця бойових дійзаплановано на другу половину квітня.

    Також ворог може продовжити удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їх знищення або виведення з ладу, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій.

    За даними Генштабу Росія готує наступ на Харківщині та провокації в Придністров’ї. Минулої доби Збройні сили відбили атаку росіян під Ізюмом.

    Також повідомляється, що окупанти обстріляли кожне місто Луганщини, атаку під Золотим відбито.

    Як повідомив офіцер НАТО, Росія може готувати удар з метою подальшого захоплення по Одесі та Дніпру.

    Нагадаємо, на авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.

    Згідно до опублікованих знімків, серед моделей зафіксовано Су-27, один Іл-76 та інші літаки.

    Теги: росія окупанти війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Росія готується перекидати додаткове озброєння в Україну