Морпіхи показали, як освоюють трофейну техніку рашистів (відео)

На відео видно російські БМП-3 та БТР-82А, які піхотинці успішно освоюють

Українські морські піхотинці показали здобутки 503-о Окремого батальйону морської піхоти. Машини вже готові знищувати російських загарбників.

На відео російські БМП-3 та БТР-82А, які піхотинці успішно освоюють та незабаром за їх допомогою будуть бити колишніх власників..

«Морські піхотинці не тільки гарні воїни, а ще й хазяйнуваті хлопці. Ще на початку квітня вони добряче наваляли російським фашистам і захопили чималу кількість трофейної техніки», – йдеться у дописі.

На відео можна побачити дві російські машини. Мовиться про БМП-3 і БТР-82А. Останній, до слова, свіженький, адже його взяли на озброєння армії Росії у 2013 році. І саме з ці машини нищитимуть їхніх же колишніх власників.

Нагадаємо, окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську».

Протягом доби 13 квітня завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил було успішно відбито вісім атак ворога.

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