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    Події в Україні

    Морпіхи показали, як освоюють трофейну техніку рашистів (відео)

    Морпіхи показали, як освоюють трофейну техніку рашистів (відео)
    фото: скріншот відео

    На відео видно російські БМП-3 та БТР-82А, які піхотинці успішно освоюють

    Українські морські піхотинці показали здобутки 503-о Окремого батальйону морської піхоти. Машини вже готові знищувати російських загарбників.

    На відео російські БМП-3 та БТР-82А, які піхотинці успішно освоюють та незабаром за їх допомогою будуть бити колишніх власників..

    «Морські піхотинці не тільки гарні воїни, а ще й хазяйнуваті хлопці. Ще на початку квітня вони добряче наваляли російським фашистам і захопили чималу кількість трофейної техніки», – йдеться у дописі.

    На відео можна побачити дві російські машини. Мовиться про БМП-3 і БТР-82А. Останній, до слова, свіженький, адже його взяли на озброєння армії Росії у 2013 році. І саме з ці машини нищитимуть їхніх же колишніх власників.

    Нагадаємо, окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську».

    Протягом доби 13 квітня завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил було успішно відбито вісім атак ворога.

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    Теги: росія окупанти війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Морпіхи показали, як освоюють трофейну техніку рашистів (відео)