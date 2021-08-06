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    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві

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    Злочинну&nbsp;схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках - Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві
    Злочинну схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках
    Фото: СБУ

    Громадяни України організували на анексованій території Криму надання санаторно-курортних послуг

    Служба безпеки України викрила масштабний механізм «відмивання» коштів, отриманих від протиправної діяльності на території тимчасово окупованого Криму. Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (ТОТ АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали угоду з міністерством оборони РФ.

    Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався.

    Щоб «київське» керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему. В Україні вони зареєстрували «дзеркальну» юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

    Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

    У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:

    • печатки, штампи, відтиски;
    • документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

    Наразі одному з організаторів «схеми» та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.

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    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві
    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві
    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві
    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві
    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві
    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві
    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві

    Тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.

    Викриття протиправної діяльності здійснювало Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі Слідчим управлінням поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

    Нагадаємо, український суд заарештував 13 літаків російської авіакомпанії, яка незаконно здійснювала польоти до пункту пропуску «Сімферополь-авіа» в окупованому Криму.

    Теги: Національна поліція України Крим СБУ Київ кримінал гроші
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    Викрито ділків, які заробляли на лікуванні військових РФ у Криму і «відмивали» кошти в Києві